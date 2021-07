Homem de confiança de Zé Cocá, Hassan vai trilhando o caminho para candidatura em Jequié

Em vias de apresentação dos nomes que ocuparão os holofotes na disputa por uma vaga à Assembleia Legislativa da Bahia, o secretário de Governo da Prefeitura de Jequié, Hassan Iossef, tenta pavimentar o caminho de uma candidatura para representar o grupo político liderado pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), que é, também, presidente da UPB e presidente do CIMURC, consórcio do Médio Rio de Contas.

Empresário do setor imobiliário e de família de comerciantes, em Jequié, Hassan tenta ocupar espaços com o respaldo de Cocá e, é claro, com a visibilidade que o cargo de secretário de uma das prefeituras mais importantes do interior baiano lhe oferece.

Ex-vice-prefeito, Hassan também foi prefeito interino de Jequié e foi a principal figura que fez intermediação entre o então deputado estadual Zé Cocá e pessoas do setor comercial da cidade, no período de pré-campanha, em 2020, quando Cocá, ex-prefeito de Lafaiete Coutinho fazia suas primeiras articulações para viabilizar candidatura a Prefeitura de Jequié. Na atual gestão municipal, Hassan vai de tímido a homem de confiança de Cocá, pois tem sido o mais consultado nas tomadas de decisões do prefeito.

Contudo, sua movimentação como provável candidato a deputado estadual mexe com as estruturas do grupo, uma vez que outros nomes já vinham sendo postos como possíveis candidatos a uma vaga no coração de Zé Cocá, como é o caso de Patrick Lopes, prefeito de Jitaúna e do ex-prefeito de Jaguaquara, Giuliano Martinelli, este que no último sábado (24) foi visto em foto abraçado com o presidente da UPB, ao lado do cacique do PP e vice-governador da Bahia, João Leão, depois de declarar ruptura com o grupo governista.

Segundo se comenta em Jaguaquara, a foto registrou um pedido de paz entre o ex-prefeito e o grupo comandando pelo presidente do PP, mas interlocutores de Zé preveem que não será uma tarefa fácil convencer Cocá a defender a bandeira de Martinelli, que teria feito foto com o presidente do DEM, ACM Neto, e ainda fez declarações em emissoras que estremeceram uma relação que já não ia bem.

O fato é que, Hassan, que assiste a birra de Giuliano e as pretensões de Patrick de camarote, vem dando passos em direção a se tornar o escolhido de Zé para representar o grupo nas eleições de 2022. Imagens que circulam pela rede social mostram as articulações do secretário de Governo, que já se reúne com lideranças. Por Marcos Frahm

