Homem deixa veículo “penhorado” com traficantes e policiais do 19º BPM recuperam

Um homem usuário de drogas, foi até uma uma boca de fumo na cidade de Jequié para usar drogas e acabou usando uma quantidade de drogas e não tinha dinheiro para pagar, Então ele deixou o seu veículo “penhorado” na boca de fumo e foi em busca do dinheiro. Ao retornar com o dinheiro para pegar o seu veículo, foi informado pelos elementos que só entregaria o veículo se o homem desse mais uma quantia em dinheiro. O homem decidiu chamar a polícia, e as motocicletas carcarás do 19º BPM foram até o local no Alto da Bela Vista onde encontraram dois elementos com o veículo do viciado. Os elementos foram apresentados no complexo policial e o veículo entregue ao dono.

