Homem do estado do Paraná procura por familiares aqui em Jequié

Antônio Emerlindo de Souza, 54 anos é residente no Paraná e procura por parentes aqui em Jequié. Ele é filho do senhor José Ermelino de Souza falecido há uns 15 anos atrás. O senhor Antônio Emerlino de Souza, procura por suas tias que eram residentes aqui na cidade de Jequié. São Elas Dovi casada com sr Antônio. Ele não tem contato com seus familiares há mais de 20 anos. Se você se identificou com alguns destes nomes, entre em contato com o senhor Antônio Emerlindo de Souza através do telefone (43) 99961-5976.

