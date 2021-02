Homem é assassinado após confusão em feira livre de Jequié

Um homem identificado como Paulo Roberto Dias Santos, 29 anos foi assassinado na manhã deste domingo (07), em Jequié.

Segundo testemunhas, o crime ocorreu em uma feira livre, “Largo da Feirinha” do bairro Joaquim Romão. A vítima estava discutindo com um homem não identificado e foi atingida com golpes de faca e morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima iniciou uma discussão com o autor do crime que é carregador de feira, por causa de um carrinho de mão. Paulo Roberto teria mandado tirar do local, o autor não gostou e desferiu três facadas na vítima que morreu no local. O acusado evadiu da cena do crime.

Nas redes sociais, pessoas relataram que a briga teria sido motivada por causa de um som, uma senhora evangélica estava pregando, momento em que Paulo Roberto pediu para baixar o volume: “Aqui não tem ninguém surdo não”. O filho da mulher que é guardado de carro não teria gostado e foi tirar satisfação com o rapaz e acabou lhe esfaqueando com golpes no pescoço.

A Polícia foi acionada para averiguar o fato e realizar o levantamento cadavérico.

O corpo de Paulo Roberto que era morador do bairro do Mandacaru foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jequié. Segundo pessoas que conheciam a vítima, ele sofria de transtornos mentais. O caso agora é investigado pela Delegacia da Policia Civil de Jequié.

