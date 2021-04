Homem é atingido por golpe de foice no pescoço e é socorrido para o Hosital Geral Prado Valadares

Um homem identificado como Erivan Santos de Jesus, conhecido pelo apelido de Tiziu, foi ferido com um golpe de foice no pescoço na tarde dessa sexta-feira (09), na cidade de Itagibá. O caso ocorreu por volta das 14h30, na Rua L, bairro Gilda Fonseca. A vítima foi socorrida por uma ambulância até o hospital local e em seguida transferida pelo Samu para o Hospital Geral Prado Valadares. Conforme relatos de moradores, ele teria perdido muito sangue. Segundo informações do site Giro Ipiaú, o estado de saúde de Tiziu é delicado e ele iria passar por um procedimento cirúrgico na unidade hospitalar.

De acordo com as informações, o autor do golpe de foice foi preso pela Polícia Militar. Aos policiais, o homem conhecido como Edvaldo contou que agiu para defender o seu tio e relatou que Tiziu teria invadido a casa e estava com uma pedra ameaçando arremessa-la contra o homem. A foice foi encontrada em um dos quartos do imóvel. Edvaldo foi detido e conduzido até a delegacia local. Informações: Site Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários