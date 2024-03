Homem é atropelado e morre na BR 330 próximo a cidade de Jequié

Na tarde de ontem (13), a Policia Rodoviária Estadual foi solicitada até a BR 330, bem próximo a entrada da “Ruinha da Barragem da Pedra. A informação dava conta de que um homem teria sido atropelado por um veiculo. Ao chegar ao local, a PRE constatou a veracidade do fato. Um homem de 43 anos identificado como Anderson Almeida Britto. Uma unidade do SAMU ainda foi acionada, mas chegando ao local o óbito foi confirmado. Prepostos do Departamento de Polícia Técnica, removeram o corpo do homem até o IML de Jequié. A ocorrência foi registrada pela Policia Rodoviária Estadual.

