Homem é atropelado na Avenida Princesa Isabel no Joaquim Romão; ASSISTA

Depois de ser totalmente asfaltada, a Avenida Princesa Isabel, Joaquim Romão, esta sendo palco de vários acidentes, na maioria das vezes envolvendo motocicletas. Na noite de ontem (18), um senhor que estava saindo de um Supermercado, acabou sendo atropelado por uma motocicleta. A vítima foi socorrida até a emergência do Hospital Prado Valadares. Outros acidentes frequentes, são quedas de motociclistas. A Avenida Princesa Isabel sempre foi bastante movimentada, e depois que a massa asfáltica foi colocada no local, alguns motoristas e motociclistas acabam desenvolvendo uma velocidade maior e com isso causa acidentes.

Moradores da localidade, temem que aconteça algo pior. Na referida Avenida, tem um Colégio que nos horários de aulas, o movimento de alunos é intenso. 03 redutores de velocidade já existiram na Princesa Isabel, depois do asfalto, a SUMTRAM sinalizou o local, informando que ali tem redutores de velocidade. Em conversa com alguns moradores, eles relataram que o ideal seria uma passagem elevada com faixa de pedestre em frente ao Colégio Presidente Médice. Os motoristas também tem que se reeducar e nunca exceder a velocidade no local.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários