Homem é atropelado por veículo na BR 116 em Irajuba e morre na hora

Na noite de ontem (23), por volta das 22:00, o IML de Jequié foi acionado para recolher o corpo do senhor Denivaldo Gradia dos Santos, 57 anos. O mesmo foi atropelado por um veículo ignorado. A polícia suspeita que o veículo atropelador, tenha sido um caminhão pelo estado do corpo da vítima. O senhor Denivaldo, era morador do KM 75, Irajuba. A polícia agora investiga o motivo do acidente e tenta identificar o motorista atropelador.

