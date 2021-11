Homem é baleado em assalto no São Judas Tadeu em Jequié

Por volta das 17 horas de ontem (29), dois bandidos a bordo de uma motocicleta Twister de cor vermelha, abordou a vítima de 48 anos em uma das ruas do Bairro São Judas Tadeu, em Jequié. Os elementos anunciaram o assalto e tomaram a motocicleta XRE 300 de cor cinza da vítima e um celular da vítima. Antes de fugirem, os elementos disparam um tiro que acertou a perna esquerda da vítima. Uma unidade do SAMU foi acionada e socorreu a vítima até a emergência do HGPV. Os elementos fugiram com os pertences da vítima.

