Homem é detido pela PRF conduzindo veículo roubado na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal prendeu no KM 745 da BR 101, em Itabela/BA, um homem de 33 anos por receptação de veículo roubado, tráfico de animais silvestres e pelo crime previsto no Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante ronda ostensiva, por volta das 21h30, o condutor de um Chevrolet Classic efetuou manobra evasiva e tentou se esconder entre os caminhões estacionados, comportamento que chamou a atenção da equipe.



Ao ser abordado, o motorista alegou que temia ser fiscalizado porque levava no veículo um canário da terra, ave da fauna silvestre cuja captura é crime previsto no Art. 29 da Lei nº 9.605/98. Os policiais, então, continuaram a averiguação e constataram que o automóvel havia sido roubado em novembro de 2014 e que as placas usadas eram clonadas. Durante a manobra para se esconder da PRF, o condutor, que não tem habilitação, trafegou na contramão e, em alta velocidade, adentrou em vias cheias de pedestres, caracterizando assim o crime previsto no Art. 309 do CTB: Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. Informações e Foto: PRF

