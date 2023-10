Homem é detido transitando na BR 116 com carro roubado

Um automóvel Ford/KA com ocorrência de roubo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste domingo (22), em Vitória da Conquista (BA). O motorista que pegou o carro emprestado do cunhado foi detido por crime de receptação. Por volta das 14h30, os PRFs realizavam policiamento ostensivo de combate ao crime (Km 830 da BR 116) e ao abordarem o veículo com placas de São Paulo, notaram que os caracteres de identificação não eram reconhecidos no banco de dados. Foi feita uma vistoria detalhada e ficou constatado que os itens de identificação veicular apresentavam adulterações.

Após um trabalho minucioso de investigação e técnicas avançadas de identificação veicular, os policiais descobriram que se tratava de um veículo com ‘queixa’ de crime e estava circulando com placas falsas. Aos policiais, o motorista de 60 anos, relatou que ‘pegou’ o automóvel emprestado do cunhado. Ele disse também que viajava da cidade de Presidente Prudente com destino ao estado de Pernambuco. Diante das informações obtidas, ficou constatado, a princípio, o crime de receptação do art. 180 do Código Penal. A ocorrência foi apresentada a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Vitória da Conquista (BA), para lavratura do flagrante e demais procedimentos da investigação. Informações e Foto: PRF

