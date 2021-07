Homem é encontrado enforcado no bairro Joaquim Romão em Jequié

No final da tarde de hoje (16), prepostos do IML de Jequié foram até o bairro Joaquim Romão, onde segundo informações um homem teria tirado a própria vida. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade da informação e o homem foi identificado como sendo Antônio Marcos Oliveira. Ele estava com um lençol em volta do pescoço e amarrado a uma árvore. Seu corpo foi retirado e encaminhado ao IML para necropsia. Marquinhos, como era conhecido, trabalhava em uma panificadora no Joaquim Romão e era bastante querido pela comunidade. Deixamos aqui as nossas condolências para os amigos e familiares. O que nos deixa triste, é a “IMBECILIALIDADE”, de algumas pessoas, que tiram fotos do corpo e acabam compartilhando em redes sociais. Uma TOTAL falta de respeito a vítima e aos familiares e amigos.

