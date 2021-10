Homem é encontrado morto com o corpo crivado de balas as margens do Rio de Contas em Jequié

No final da tarde de hoje (05), a polícia militar foi acionada para comparecer até as margens do Rio de Contas, onde um corpo foi encontrado. Ao chegar ao local foi constatada a veracidade do fato. O corpo de um homem de cor negra, foi morto com vários tiros de arma de fogo e golpes de arma branca. O Instituto Médico Legal de Jequié foi acionado, onde fez a retirada do corpo e encaminhado ao DPT para necropsia. A vítima estava sem documentos, e posteriormente será identificado por algum familiar.

