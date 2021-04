Homem é encontrado morto em baixo da cama no Joaquim Romão em Jequié

No início da tarde de ontem (06), a polícia militar foi acionada para ir até a rua Baixão, Joaquim Romão, onde familiares de um homem de nome Paulo, disse que o mesmo estava desaparecido. Foi feita uma busca na residência do mesmo, e em baixo de uma cama, foi encontrado o corpo de um homem. A polícia civil foi acionada, e juntamente com prepostos do IML, foram ao local, chegando ao local, os prepostos do IML, descobriram que o corpo do homem estava em baixo de uma cama. O homem tinha um “trauma” na cabeça e a mesma enrolada com uma toalha. Seu corpo foi encaminhado para o DPT, e só a perícia vai dizer o que realmente aconteceu com Paulo. O homem era bastante conhecido no Joaquim Romão, principalmente no largo da Feirinha.

