Homem é flagrado dentro de ônibus transportando quase 50 pássaros amontoados em gaiolas na BR 116

Policiais rodoviários federais faziam fiscalização de combate a criminalidade em frente a unidade operacional de Vitória da Conquista (Km 830 – BR 116), quando deram ordem de parada a um ônibus de viagem que saiu do Mato Grosso do Sul com destino a cidade de Arapiraca (AL).

Durante a abordagem foram solicitados os documentos do condutor e dos passageiros para uma consulta detalhada nos sistemas informatizados da PRF.

Em seguida, os policiais realizaram os procedimentos de fiscalização e após uma revista no ônibus foram encontradas 48 aves silvestres conhecidas popularmente por coleirinho.

As aves estavam aglomeradas em pequenas gaiolas. A situação degradante de aprisionamento e temperatura elevada dificultava a respiração, a mobilidade e descanso dos pássaros, além disso foi observado que a higienização era precária. Três pássaros foram encontrados mortos.

O passageiro do ônibus, um homem de 45 anos, assumiu a responsabilidade pelo transporte ilegal dos animais. Disse ainda que não possuía a autorização e nem a guia de transporte para criação. Informou também que os pássaros foram capturados na cidade de Aparecida do Taboado (AL) e viajavam com destino a cidade de Escada (PE), onde pretendia presentear os amigos.

Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o homem responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente da Lei 9.605/98.

As aves estavam muito debilitadas e ficaram sob os cuidados do órgão ambiental CETAS de Vitória da Conquista (BA). Quando estiverem aptas, serão devolvidas ao seu habitat natural. O retorno ao habitat natural nem sempre é um processo rápido. Além de tratar a saúde, os animais precisam reaprender funções básicas como voar e caçar.

A PRF ressalta que é atuante no combate a atividades criminosas que degradam o meio ambiente. Destacam-se no contexto do estado baiano, as ações relacionadas ao tráfico de animais silvestres tanto pelo fato da Bahia apresentar uma grande diversidade da fauna brasileira como pelo fato do estado ser a principal rota entre a região Sudeste e os demais estados do Nordeste. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários