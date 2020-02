Homem é morto a pedradas em Olivença

Na manhã de ontem (25), em Ilhéus, um jovem foi cruelmente assassinado a pedradas. O crime aconteceu em Olivença, na zona sul do município. Testemunhas afirmaram que a vítima identificada como Rafael Macedo Sousa dos Santos ainda gritou por socorro, antes de morrer. A perícia do Departamento de Polícia Técnica constatou ferimentos na cabeça, pescoço e tronco, causados por pedradas e arma branca (faca). Conforme populares, o jovem era usuário de drogas. A autoria e motivação do crime serão investigados pela Polícia Civil do município. Informações Blog Fábio Roberto

