Homem é morto a tiros e tem pescoço degolado em Jitaúna

Um homem, identificado pelo nome de Atanael mais conhecido por “Bule”, foi morto a tiros e em seguida foi golpeado com uma foice na região do pescoço em uma fazenda na zona rural de Jitaúna, neste domingo (23). De acordo com informações apuradas pelo Jitaúna em Dia, o crime ocorreu no Riacho dos Santos mais o corpo foi encontrado nesta manhã de segunda-feira, 24, por moradores locais que acionaram a Policia. Ainda de acordo informações o homem era um velho conhecido da região e praticava diversos roubos. Os motivos do crime ainda são desconhecidos. A Polícia Civil vai investigar o crime. Informações: Jitaúna em Dia

