Homem é morto a tiros e teve seu veículo levado por bandidos em Jequié

Em menos de 08 dias, dois trabalhadores Jequieenses foram mortos por bandidos. No último dia (26), o moto Taxista conhecido como Juninho, teve sua vida tirada covardemente por um elemento que tentou roubar sua moto. Juninho deixou 04 filhos menores e uma família desesperada. E hoje dia (01), o moto Taxista Ailton Pereira, mais conhecido como ” Cabeça”, também foi morto a tiros. A polícia civil já está no caso e investiga a morte do trabalhador.

Cabeça rodava de moto táxi no Joaquim Romão, e foi morto com dois tiros e teve seu veículo Celta de cor prata levada pelos bandidos. Possivelmente, a vítima foi morta na noite de ontem (31), pois o seu corpo estava em estado de rigidez. A polícia civil, já está no caso e tenta encontrar o ou os acusados de terem matado o trabalhador.

Comentários no Facebook:

Comentários