Homem é morto a tiros e um outro jovem é baleado no Joaquim Romão.

Por volta das 20Hs da noite desta quarta-feira (29), elementos armados perseguiram e atiram contra um jovem na Rua da Índia, Joaquim Romão. A vítima foi identificada por familiares, como AURÉLIO DE SOUZA ARAÚJO, 30 ANOS. Peritos do IML de Jequié estiveram no local e fizeram o levantamento cadavérico. Enquanto a polícia estava no local do Homicídio, chegou a informação de uma tentativa de homicídio ocorrida na rua Nazaré, também no Joaquim Romão. Um jovem de pré nome ” Marquinhos”, estava na porta da sua residência quando foi alvejado. O SAMU levou a vítima para a emergência do HGPV, e o seu estado de saúde não foi informado. A polícia militar está em rondas pelo local. A polícia civil esteve no local e agora investiga o homicídio e a tentativa de homicídio no Joaquim Romão.

