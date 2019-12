Homem é morto a tiros na porta do Conjunto Penal de Jequié









Wellington Alves de Oliveira, o “Márcio Goiano”, um dos 136 detentos beneficiados com a saída temporária do Presídio de Jequié em 2019, foi assassinado a pouco mais de 5 metros da porta do presídio.









Tão logo ele começou a caminhar na área de estacionamento aproximaram-se dois indivíduos que fizeram disparos que o atingiram mortalmente. De acordo informações, o goiano cumpria pena por tráfico de drogas na cidade de Ilhéus e, também teria envolvimentos com assaltos a banco.

O Wellington, estava preso no presídio de Itabuna e foi transferido para o conjunto penal de Jequié.

