Homem é morto a tiros no bairro Inocoop em Jequié e polícia militar prende acusados

No início da noite de ontem (02), um homem de nome Joabe Santana, foi morto a tiros no Inocoop em Jequié. Segundo informações, Joabe estava caminhando próximo a quadra, quando uma motocicleta com duas pessoas, passou e os ocupantes deflagraram tiros na vítima. A polícia militar foi acionada e conseguiu APREENDER, um casal de menores, acusados de praticarem o crime. Ainda segundo a polícia, JOABE é ex presidiário do conjunto penal de Jequié. Ao lado do seu corpo, estava um revolver, onde a polícia vai investigar se a arma estava com a vítima ou se os executores deixaram cair a mesma. A polícia civil entra no caso, para saber os motivos que levaram os acusados a terem tirado a vida de JOABE SANTANA.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários