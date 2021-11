Homem é morto a tiros no Centro de Abastecimento Vicente Grillo em Jequié; ASSISTA

Mais uma morte violenta foi registrada na tarde de hoje (09), em Jequié. Elementos chegaram no Centro de Abastecimento Vicente Grillo, e disparam várias vezes na vítima, que foi identificada como Diego Bernardo Santos. O mesmo estava na parte interior do CEAVIG, quando foi morto. Uma unidade do SAMU foi acionada, mas, infelizmente ao chegar, a vítima já estava sem vida. A polícia civil já entrou no caso, para saber os motivos e quem assassinou a vítima.

Comentários no Facebook:

Comentários