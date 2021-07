Homem é morto com 03 tiros as margens da BR 116 em Jequié

No início da tarde de ontem (12), um jovem identificado como Luciano Gomes dos Santos, foi morto a tiros próximo a BR 116, no KM 04 em Jequié. A vítima foi alvejada com três tiros e morreu na hora. Prepostos do IML de Jequié, foram ao local e removeram o corpo de Luciano para ser feita a necropsia. A polícia civil já está no caso e tenta chegar ao acusado de ter tirado a vida do homem.

