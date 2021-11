Homem é morto com mais de 10 tiros dentro de Taxi na Feirinha do Joaquim Romão. Taxista ficou ferido

No início da madrugada deste sábado (27), a polícia militar foi acionada para ir até a Feirinha do Joaquim Romão, onde um homem teria sido alvejados por tiros. Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade do fato. Um veículo que presta serviço como Taxi estava parado e dentro dele um homem morto e o Taxista Baleado com um tiro de raspão. Uma unidade do SAMU foi acionada e levou o Taxista ferido até a emergência do Hospital Prado Valadares. O DPT foi acionado para remoção do corpo da vítima. O homem foi identificado sendo UILLIAN SANTOS DA SILVA, 30 anos. Foi feito o levantamento cadavérico e o corpo encaminhado até o IML. A polícia civil já está no caso para investigar e saber os motivos e quem matou este jovem. O Taxista encontra-se internado em Observação no Hospital Prado Valadares.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários