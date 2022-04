Homem é morto com vários tiros, inclusive de espingarda calibre 12 em Jequié.

A polícia foi acionada nas primeira horas da manhã de hoje (02), para comparecer até a Rua Nova Taurino Bispo, Joaquim Romão. As informações davam conta de que vário disparos de arma de fogo foram ouvidos durante a madrugada. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com o corpo de um homem crivado de balas, inclusive com tiros de calibre 12 na cabeça. O Departamento de Polícia Técnica foi ao local e fez o levantamento cadavérico. A vítima foi identificada como Wellington Santos Sampaio, 44 anos. A vítima ficou com o rosto totalmente desfigurado. Até o momento não se sabe os motivos de tamanha brutalidade.

