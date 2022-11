Homem é morto com vários tiros na cabeça em Jequié

Na noite de ontem (30), a polícia militar foi acionada para ir às margens da BR 330, onde homens armados teriam invadido uma residência e deflagraram vários tiros em um homem. Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade do fato é encontraram um homem morto com vários tiros na cabeça. O Departamento de Polícia Técnica foi acionada e foi ao local. A vítima foi identificada como JOELTON DE JESUS SANTOS. Ele foi atingido com vários tiros na cabeça. A polícia civil já começou as investigações para saber os motivos que levaram os assassinos a tirarem a vida da vítima.

