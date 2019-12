Homem é morto com vários tiros no rosto em Jaguaquara











Um homicídio foi registrado ontem terça-feira (17), em Jaguaquara. A vítima, identificada como Orlins Silva Santos, 45 anos, foi morta com vários disparos de arma de fogo que lhe atingiram na face.

As informações preliminares dão conta de que uma dupla a bordo de uma motocicleta Honda Bros de cor azul teria chegado na área em frente à casa onde Orlins estava residindo, na Rua Pau D’Arco, Loteamento Carlos Dubois, no bairro Muritiba, homiziando-se em uma casa desabitada, e que o atirador aguardou a vítima chegar, surpreendendo o mesmo com os disparos deflagrados em plena luz do dia, quando Orlins retornava da academia e desembarcava de um carro.

A Polícia Militar foi acionada por populares, mas quando os militares chegaram ao local, Orlins estava caído sobre o solo, já sem sinais vitais.Conforme a PM, buscas pelos suspeitos estão sendo realizadas e o caso será apurado pela Polícia Civil de Jaguaquara. O atirador teria deflagrado tiros de pistola .40, fugindo em seguida em direção a estação de tratamento da Embasa, tendo acesso a BR-420.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do assassinato. Relatos de populares e familiares à PM indicam que um dos autores trajava calça jeans e blusa azul e o segundo usava blusa na cor cinza. Orlins Silva era bastante conhecido na cidade. Peritos do Departamento de Polícia Técnica de Jequié estiveram no local e providenciaram o encaminhamento do cadáver ao IML. Informações e Fotos: Blog Marcos Frahm









