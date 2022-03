Homem é morto e outro baleado em Jequié

Na noite de ontem (18), a polícia militar foi acionada para ir ate a Avenida Beira Rio, Mandacaru. A informação dava conta de que elementos armados chegaram ao local e dispararam vários tiros em duas pessoas. Ao chegar no lugar informado, os policiais se depararam com um homem baleado e um outro já morto. Uma unidade do SAMU foi acionada e socorreu o ferido até a Emergência do Hospital Prado Valadares. O Departamento Médico Legal foi ao local e identificou a vítima sendo FABRÍCIO SANTOS, 36 ANOS. Seu corpo foi encaminhado ao IML de Jequié.

