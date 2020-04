Homem é morto no Bairro Jequiezinho e outro Baleado na Cidade Nova em Jequié

Um Homem foi morto por volta das 14 horas de hoje (01), na rua Rio Grande do Sul no bairro Jequiezinho. Segundo informações, elementos armados chegaram atirando neste individuo que morreu no local. Ainda segundo informações, a vítima tinha um relacionamento com uma mulher que também foi morta no final da manhã de hoje (01), no Loteamento Água Branca.

Ainda na tarde de hoje (01), uma tentativa de homicídio ocorreu no Bairro Cidade Nova, elementos armados passaram e deflagraram vários tiros em um rapaz que foi atingido nas pernas e foi socorrido para o Hospital Geral Prado Valares. A Polícia Militar está em rondas para tentar prender os acusados dos homicídios ocorridos hoje em Jequié.

