Homem é preso acusado de tentar matar desafeto com facãozadas

A Polícia Civil de Ibirataia prendeu nesta segunda-feira (02), um homem acusado de tentativa de homicídio no domingo (1º de março), na Fazenda Maranhão, zona rural do município de Ibirataia. O suspeito, Wlisses Batista Sales, apelidado de Lau, de 50 anos, é acusado de tentar matar Atenilton Batista Sales, conhecido por “Babilônia”, com golpes de facão. A vítima foi ferida principalmente no braço direito, ao tentar se proteger das investidas de Lau. Babilônia foi socorrido para o hospital na cidade de Jequié, onde se recupera. O autor do crime foi localizado escondido dentro de um matagal próximo ao local do atentado. Segundo o delegado Rodrigo Fernando, ele confessou o crime e afirmou que a motivação está ligada a desentendimentos financeiros entre os dois. A justiça local aceitou o pedido de prisão temporária do acusado que deve ser encaminhado para o Conjunto Penal de Jequié. A ação da Polícia Civil de Ibirataia contou com o apoio do Setor de Investigação da Polícia Civil de Ipiaú. Informações e fotos: Giro Ipiaú

