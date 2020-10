Homem é preso com caminhonete roubada carregada com verduras na BR 116

durante fiscalização na altura do quilômetro 828 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava com uma caminhonete roubada. O veículo estava com placas de outro veículo com as mesmas características. Tudo começou, após os agentes federais visualizarem a Chevrolet/ Montana Sport parada no acostamento da via.

Ao se aproximar, a equipe solicitou os documentos de porte obrigatório. Após realizadas consultas ao sistema de segurança, os agentes constataram que o CRLV apresentado pelo condutor apresentava indícios de falsificação.

Em seguida, os policiais realizaram a identificação veicular e constataram diversas adulterações nos caracteres como chassi, motor e etiquetas. Descobriram que a Montana circulava clonada, pois, o veículo emplacado originalmente em São Paulo (SP), havia sido roubada em dezembro/2016.

Para tentar ‘escapar’ de fiscalizações da polícia, o automóvel utilizava placas de uma outra caminhonete idêntica, emplacada também na capital paulista. Informações: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários