Homem é preso com droga e arma em veículo na cidade de Jequié

Poliais militares do 19° BPM em rondas pelas imediações da Água Branca, foram informados por transeuntes locais que o condutor de um veículo cinza de carroceria estava transitando com uma arma longa. Ao avistar um veículo com as mesmas características, foi realizado a abordagem, encontrando no seu interior, após a busca veicular, uma arma tipo espingarda, cal .36, de numeração suprimida, munições e uma quantidade de entorpecentes. O motorista foi conduzido e apresentado juntamente com todo o material encontrado a autoridade competente.

*Material apresentado*

▪️Aproximadamente *2,5kg* material análogo a cocaína;

▪️ Aproximadamente *600g* de material análogo a

maconha;

▪️70 trouxas de substância análoga a cocaína;

▪️08 celulares

▪️02 balanças de precisão;

▪️01 máquina de cartão;

▪️01 espingarda cal .36, numeração suprimida;

▪️04 munições cal .38;

▪️02 munições cal .36;

▪️01 Fiat Strada, prata, PP JSI 3095, Jequié/BA

