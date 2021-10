Homem é preso com revolver na cintura no Bairro Joaquim Romão em Jequié

No início da noite de ontem (06), policiais militares do 19º batalhão em rondas pelo Bairro Joaquim Romão, 5a Trav Duque de Caxias, avistaram um homem com um volume aparente na cintura, ao procederem com a busca pessoal, foi encontrando em sua posse um revólver cal .32, com 03 munições. O jovem foi encaminhado até o Complexo Policial de Jequié para serem adota as medidas cabíveis. Informações: ASCOM/19°BPM

