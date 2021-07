Homem é preso e três menores são apreendidos na BR 116 por envolvimento no furto de apartamento de luxo em Salvador

ma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA), realizada no final da tarde deste sábado (24), resultou na prisão de um homem de 23 anos e na apreensão três menores apontados de invadir e furtar um apartamento em bairro nobre de Salvador (BA). O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 545 da BR 116, em trecho do município de Milagres (BA). O quarteto estava sendo procurado desde a ocorrência do crime e conforme investigações da polícia, o grupo havia fugido da capital baiana em direção a BR 116 e estaria trafegando a bordo de um Renault/Logan, de cor branca.

Prontamente, os policiais diligenciaram e conseguiram interceptar o veículo suspeito no pátio externo de um posto de combustível. Após consultas nos sistemas utilizados pelos órgãos de segurança, foi confirmado tratar-se das pessoas envolvidas no furto à residência, localizada no Jardim Apipema, em Salvador.

Dentro do carro, os policiais encontraram relógios de luxo que foram subtraídos do imóvel. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Salvador, para continuidade das investigações e demais providências cabíveis. Há suspeita que o grupo tenha praticado furtos a outros apartamentos em Salvador e também fora do estado. O veículo é de propriedade de uma locadora e foi recolhido ao pátio contratado da PRF.

