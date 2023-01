Homem é preso pela polícia civil com cédulas falas em Jequié

Após informações, repassadas pela Polícia Federal, que uma pessoa, até então não identificada, estaria por receber uma encomenda de moeda falsa, e que esse material estava sendo repassado na Cidade de Jequié, de pronto, Polícia Civil, por meio do Setor de Investigação da Coordenadoria Regional de Jequié, iniciou as investigações e obteve êxito em localizar e prender a pessoa de G. da S.S., 18 anos. Sob a posse do flagranteado foi aprendido um pacote contendo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 10 (dez) notas de R$ 100,00 (cem reais), tudo em moeda falsa.



Em seu depoimento, o flagranteado informou trabalhar na Secretaria de Educação do Município de Jequié, como auxiliar em uma creche municipal, e que já é a terceira vez que adquire moeda falsa.

Informou ainda que pelo valor de R$ 1000,00 (um mil reais), no caso falso, teria pago R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). O dinheiro falso seria colocado em circulação no comércio de Jequié. O flagranteado permanecerá à disposição da justiça, e o procedimento será encaminhado à Polícia Federal para continuidade das investigações. Informações: 9ª Coorpin Jequié

