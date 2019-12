Homem é preso pela Policia Militar acusado de agredir a própria Mãe

Um homem identificado como Joelson Souza Santos foi preso acusado de agredir e ameaçar de morte a própria mãe. O caso foi registrado pela PM na delegacia de Ipiaú. De acordo com a Polícia Militar, a Central de Operações recebeu um chamado via 190 para averiguar uma ocorrência de violência doméstica contra mulher, na qual a vítima alegava que seu filho a havia violentado fisicamente e ameaçado de morte. Ainda de acordo com a PM, quando a guarnição chegou ao local, na travessa Bahia, bairro Emburrado, e ao manter contato com a senhora, foi observado que a mesma apresentava hematomas por todo o corpo, causado por socos e murros que seu filho desferiu contra a mesma. A PM informou ainda que o agressor estava, aparentemente, sob efeito de bebida alcoólica.Vítima e agressor foram conduzidos a delegacia. Informações: Giro Ipiaú









