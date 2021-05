Homem é preso pela Polícia Militar acusado de tráfico de drogas em Jequié

Na madrugada de ontem (06), uma guarnição do 19º BPM, fazia rondas no bairro do Joaquim Romão, e abordaram um homem suspeito. Com ele foi encontrado 02 Tablete de maconha, 01 barra e 02 petecas de cocaína, poções de maconha pronta para venda, 04 balanças de precisão, além de munição calibre.38. O acusado e todo o material apreendido, foram apresentados na DT de Jequié.

