Homem é preso pela Polícia Militar acusado de tráfico de drogas

Na tarde de ontem dia (22), policiais militares do 19° Batalhão, de serviço em Jaguaquara, detiveram um homem por tráfico de drogas.

Durante rondas ostensivas de rotina no Bairro Palmeira, as guarnições abordaram um indivíduo, contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, e encontraram em posse do mesmo uma sacola contendo varias trouxas de substâncias análogas à maconha, ao crack e à cocaína. Com ele também foram encontrados, um aparelho celular, uma motocicleta e a quantia de R$ 1.725,00 em espécie.

O suspeito e todo material apreendido, foram conduzidos e apresentados na Delegacia onde ficaram a disposição da autoridade competente para a adoção das medidas legais.

