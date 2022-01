Homem é preso pela polícia militar com arma na cintura no Joaquim Romão

Policiais militares do 19º BPM em rondas pela 2ª Trav Duque de Caxias, Joaquim Romão, avistaram uma pessoa em fundada suspeita na porta de uma residência, e ao realizar a abordagem policial foi encontrado em sua cintura uma arma de fogo. No local os policiais perceberam que a janela da residência estava aberta e visualizaram em cima da cama um tablete de substância análoga a crack com algumas embalagens plásticas para o acondicionamento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o autor bem como todo o material foram apresentação à Autoridade Competente para serem tomadas as medidas cabíveis. Com o homem os policiais apreenderam, 01 porção de substância análoga à crack, pesando aproximadamente 900g, 01 revólver cal .38, com 03 munições, 01 celular marca Samsung, R$ 40,00 reais em espécie. Informações: ASCOM/19°BPM

