Homem é preso pela policia Militar com revolver nas Barraquinhas

Por volta das 22h10 do dia 13/06, policiais do 19ºBPM realizavam policiamento ostensivo no circuito do Trezenario de Santo Antônio, quando notaram um casal discutindo, ao se aproximar o homem empreedeu fuga, mas foi alcançado e dado voz de abordagem. Posteriormente foi iniciada a busca pessoal e foi encontrado um revólver calibre 38 sendo portado pelo mesmo.

Foi dada voz de prisão sendo conduzido para delegacia para as medidas cabíveis.



MATERIAL APREENDIDO:

01 Revólver Calibre 38 marca Taurus, numeração suprimida

06 Munições Revólver Calibre .38 intacta

Fonte: ASCOM – 19ºBPM

