Homem é preso pela PRF em Nova Itarana pelo crime de receptação de veículo roubado

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia um Fiat/Palio roubado. O veículo estava com as placas clonadas. Tudo começou quando os policiais realizavam ações de combate ao crime e abordaram o veículo Palio com placas de Juazeiro.

Durante a vistoria, a equipe constatou que as placas eram clonadas de outro carro com as mesmas características. Foi verificado também que os caracteres do carro estavam adulterados. O veículo original havia sido roubado em maio/2018, na capital baiana.

O motorista disse que comprou o carro em um grupo de internet, tendo negociado mediante troca em outro veículo usado. Ele foi preso e conduzido à polícia judiciária local. O carro será devolvido ao legítimo dono. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários