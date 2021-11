Homem enciumado aplica vários golpes de faca na companheira que morre em Jequié

No início da manhã de hoje (05), os moradores do residência segredo, se assustaram com a cena que viram. Um homem esfaqueou e matou a sua companheira identificada como Tatiane Santos Anjos. Segundo informações, a mulher estava chegando em casa em uma moto-taxi, quando seu companheiro a atacou. A vítima ficou caída ao solo e o mototaxista também acabou se ferindo. O agressor permaneceu no local até a chegada de uma viatura policial, que o prendeu em flagrante e o conduziu para a delegacia de polícia. A vítima foi socorrida, mas acabou morrendo ao dar entrada na UPA da cidade. Segundo informações que o Jequié Urgente apurou, o casal tem dois filhos menores e nos últimos dias estavam se desentendo sempre.

Comentários no Facebook:

Comentários