Homem encontrado morto em quarto de Hotel em Jequié

No início da manhã de hoje (19), a polícia foi acionada por funcionários de um Hotel localizado na Avenida Lomanto Júnior, onde as informações davam conta de que um hóspede estaria sem vida no quarto. A polícia foi ao local, e constatou a veracidade do fato. Prepostos do IML de Jequié foram ao local e levaram o corpo do mesmo para o Instituto Médico Legal. A suspeita é que o homem tenha sofrido um infarto e seria residente na cidade de Belo Campo, Bahia.

