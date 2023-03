Homem encontrado morto no Joaquim Romão é identificado pelo Departamento de Polícia Técnica

O Departamento de Polícia Técnica de Jequié identificou na tarde de ontem (27), o corpo do homem que foi encontrado no Loteamento Santa Luz. Trata-se de Fábio Francisco de Santana, 47 anos. Segundo informações, Fábio era natural da cidade de Jitaúna. Ele foi morto com vários tiros, e estava com marcas de espancamento pelo corpo. Segundo informações policiais, alguns moradores ouviram disparos de arma de fogo na noite de domingo, A polícia civil agora investiga, para saber que tirou a vida do homem e os motivos. Foto Montagem: Blog Marcos Frahm

