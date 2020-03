Homem entra em confronto com a CIPE Central e leva a pior em Lafaiete Coutinho

Policiais Militares da CIPE CENTRAL foram informados na noite desse sábado (07) sobre uma caminhonete com 04 indivíduos armados na zona rural do município de Lafaiete Coutinho. De imediato uma patrulha rural se deslocou a fim de localizar os suspeitos. Durante uma progressão numa estrada vicinal os policiais visualizaram um homem armado que, ao perceber a presença policial se embrenhou no matagal atirando contra os PM’s. Houve o revide e o suspeito foi baleado e levado de imediato até o Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu ao ferimento e faleceu. Com ele foi apreendido 01 revólver Taurus calibre .38, com 05 cartuchos deflagrados e 01 intacto. O homem foi identificado como MAFRAN SOUZA MOURA. Posteriormente foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto, além de vasto histórico criminal. A ocorrência foi lavrada na sede da 9ª COORPIN/Jequié. Informações: Ocorrência Policial

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários