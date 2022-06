Homem espera por cirurgia no Joelho há 03 anos em Jequié; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente esteve na Travessa Lídio dos Santos, Pau Ferro. Conversamos com o Jequieense Alírio Sodré Carvalho, que já esta esperando por uma cirurgia no Joelho há 03 anos e até agora nada. Seu Alírio nos conta, que devido ao problema em seu joelho, ele está ficando impossibilitado de se locomover e cada dia que passa a situação só piora. O Jequieense diz que a cirurgia ainda não foi feita, pois o mesmo precisa colocar uma prótese no seu joelho, mas, essa referida prótese não chega.

Sua cirurgia pode ser feita aqui em Jequié, no Hospital Prado Valadares, mas, a única pendência é a SESAB enviar a referida prótese, para que a cirurgia seja realizada. O senhor Alírio chamou a reportagem do Jequié Urgente, para que alguém da Secretaria de Saúde do Estado, agilize a vinda desta prótese, para que ele seja operado e se livre das dores que sente. Hoje ele anda com auxílio de duas muletas e com bastante dificuldade. Assista a entrevista com Alírio logo abaixo.

Comentários no Facebook:

Comentários