Homem fica gravemente ferido em acidente na BR 330

Um homem acabou ferido após sofrer um acidente na manhã deste sábado (23), na BR-330, na região de Hilário, na cidade de Jitaúna. A vítima foi identificada apenas pelo prenome Djalma, que reside no bairro de Adelino Henrique, em Jitaúna. Com fraturas nas pernas, o homem foi encaminhado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) até o Hospital Prado Valadares, em Jequié. O motorista do outro veículo envolvido no acidente, uma Courier, não foi encontrado no local. Com o impacto da colisão, a vítima acabou caindo na carroceria da picape. As causas do acidente são investigadas. Informações e foto: Jitaúna em Dia

