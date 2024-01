Homem foi morto a tiros na cidade de Ipiaú

Um homem foi morto a tiros na noite de ontem sexta-feira, 19, na Praça da Bíblia, antiga Feirinha, no centro de Ipiaú. Conforme informações apuradas no local pela reportagem do Site Giro Ipiaú, a vítima estava sentada numa cadeira em frente a um estabelecimento quando foi surpreendida pelo autor dos disparos. Ninguém no local quis comentar sobre as circunstâncias do crime. Moradores vizinhos informaram que ouviram muitos tiros.

O homem morto foi identificado como Graziane Barros dos Santos, 41 anos, morador do distrito do Japomirim. Ele foi atingido por nove disparos de arma de fogo. Na cintura dele foi encontrada uma faca. A Polícia foi acionada e isolou a área do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica que fez a perícia e encaminhou o corpo para o IML. A autoria e motivação do assassinato serão investigados pela Polícia Civil. Esse é o segundo homicídio do ano no município. Informações e Foto: Giro Ipiaú

