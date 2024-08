Homem foi morto com vários tiros no Bairro do Joaquim Romão em Jequié

Na noite de ontem 06, no Largo da Feirinha no Bairro Joaquim Romão, elemento chegaram em e deflagraram vários tiros em um homem que estava vendendo churrasquinho no local. A vítima foi identificado como Arenilson Ramos, mais conhecido como Kito. O mesmo tinha um canal no You Tube e já foi candidato a vereador na cidade. Seu corpo foi levado até o Instituto Médico Legal de Jequié e a polícia civil já está a frente das investigações, para saber quem e porque tiraram a vida do homem, que era bastante conhecido na cidade.

