Homem foi morto por causa de um Cachorro na zona rural de Ipiaú

A polícia militar foi acionada na tarde de ontem (22), para ir até a localidade conhecida como Córrego de Pedra, zona rural da cidade de Ipiaú. Ao chegar a localidade, os policiais encontraram o corpo de um homem com disparo de arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado onde foi ao local e encaminhou o corpo do homem até o IML de Jequié. A vítima foi identificada como Edvaldo Pereira de Oliveira, 51 anos. Segundo informações de populares, a vítima discutia com o assassino por causa de um cachorro. Tudo será apurado pela polícia civil. O autor do homicídio já esta sendo procurado pela polícia. Informações do Site Giro Ipiaú